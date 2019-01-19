Бабушку-ветерана вышвырнули на улицу после пожара

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Волгоградская пенсионерка, дважды ветеран труда, 90-летняя Зинаида Трофимова уже несколько месяцев живёт практически на улице после того, как её дом сгорел при пожаре. Вместо здания фактически остались одни руины, однако получить новое жильё у старушки не получается.

Пожар в её доме в Краснооктябрьском районе произошёл 5 мая 2018 года. Всё имущество пенсионерки сгорело, включая деньги и документы. Однако добиться какого-нибудь жилья у государства ей не удалось. Четыре раза она пыталась добиться признания своего дома аварийным через суд, но это не удавалось.

Сейчас Зинаида Трофимова живёт в крошечном сарае площадью около 4 кв. м. Она питается тем, что приносят её сердобольные соседи. Не умереть от холода ей позволяет радиатор, подаренный волонтёрами. Никаких средств, чтобы перебраться в приличное жильё, у женщины нет.

В преддверии крещенских морозов местные активисты обратились в прессу и к депутатам, чтобы помочь старушке, сообщает издание «Блокнот». Реакции от властей на это обращение пока не поступало.

Ранее News.ru сообщал о пенсионере из Свердловской области, который живёт в гараже. Его выкинула из квартиры родственница, на которую доверчивый мужчина переписал квартиру. В итоге пожилой человек вынужден был поселиться в неотапливаемом гараже.