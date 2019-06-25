https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юлия Доренко — вдова погибшего в ДТП главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко — ответила телеведущему Владимиру Соловьёву, назвавшему её покойного супруга предателем.

Сергея Доренко уже нет, а Соловьёв по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки, — написала вдова журналиста в своём телеграм-канале.

Она также предупредила, что не позволит оскорблять её покойного супруга и подчеркнула, что смерть Доренко не означает, что за него некому ответить. Юлия также призналась, что конфликт между двумя мужчинами длился уже очень давно.

Ранее Соловьёв в эфире «Вести FM» назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» предателем. Он пояснил, что журналист критиковал президента России Владимира Путина.

Я и при жизни говорил, что Доренко — предатель. Был ли он при этом талантливым журналистом? Конечно, очень. Отменяет ли это его предательство? Нет, — сказал телеведущий.

Сергея Доренко не стало 9 мая. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет в Москве. По данным заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Как писал News.ru, Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии. Так он прокомментировал слова о мире, произнесённые украинским лидером на фоне непрекращающихся обстрелов Донецка силами ВСУ.