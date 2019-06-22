Телеведущий Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии. Так он прокомментировал слова о мире, произнесённые украинским лидером на фоне непрекращающихся обстрелов Донецка силами ВСУ.
Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра? — написал Соловьёв в Telegram.
Ранее News.ru сообщал, что в микрорайоне Бессарабка города Горловка 22 июня ранена 13-летняя девочка. По словам главы местной администрации Ивана Приходько, несовершеннолетний ребёнок получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.