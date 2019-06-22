Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Жительница Москвы стала единственной в России выпускницей, получившей на ЕГЭ 100 баллов по китайскому языку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы № 1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые....