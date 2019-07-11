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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Подмосковью выпустило рекомендации по профилактике отравления грибами.

Как подчёркивают в ведомстве, важно обращать внимание на грибы как при сборе, так и при покупке.

Основное правило профессиональных грибников – сомневаешься – не бери. Подозрительному грибу не место в корзинке, – говорится в сообщении .

Роспотребнадзор призывает не собирать старые грибы, даже если они не червивые. В таких грибах начинаются процессы разложения и накапливаются токсичные вещества. Нельзя собирать грибы вблизи промышленных предприятий, кладбищ и вдоль автомобильных дорог.

Покупать лесные деликатесы нужно в проверенных местах, не рекомендуется приобретать любые грибы с рук, поскольку они могут быть некачественными, ядовитыми или плохо обработанными. По той же причине нельзя покупать шляпки грибов без ножек – их можно не отличить от ядовитых.

Перебирать, промывать и отваривать грибы необходимо сразу после возвращения из леса. Отваривать нужно в два этапа, слив воду после 15-минутного предварительного отваривания.

Ранее News.ru писал, что ежедневное употребление 120–150 граммов грибов не несёт вреда для здоровья, а содержащиеся в них витамины и полезные вещества оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему, а также обладают противоопухолевым эффектом. Об этом сообщила врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.