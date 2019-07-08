https://static.news.ru/photo/1e002268-a125-11e9-abe1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Ежедневное употребление 120-150 граммов грибов не несёт вреда для здоровья. При этом витамины и полезные вещества продукта положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом.

Об этом рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, сообщает РИА Новости .

По её словам, отказаться от употребления грибов нужно только при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта в фазе обострения — гастрита, язвенной болезни, колитов, панкреатита, а также почечной и печеночной недостаточности.

Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. При этом в них содержится минимальное количество жира, нет холестерина. Поэтому продукт не противопоказан людям, страдающим ожирением.

Диетолог уточнила, что грибы не следует употреблять в сыром виде.

С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант — грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, — отметила Ливанцова.

Ранее News.ru сообщал, что Минсельхоз РФ предлагает улучшить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов. Ограничений на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод вводить не планируется. Министерство опубликовало проект постановления, предусматривающего наделение ведомства полномочиями по выработке государственной политики по регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе плодов, ягод, грибов, орехов.