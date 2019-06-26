https://static.news.ru/photo/e8cce0ee-9397-11e9-90c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/moscowcourt

Желание устроить фотосессию с танцем на фоне Кургана Бессмертия в Брянске в местном ЦПКиО закончилось для одной из жительниц областного центра уголовным делом и судебными разбирательствами.

Представ перед судом, девушка рассказала, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами. Поэтому попросила подругу запечатлеть её па в стиле реггетон на мобильный телефон. По её словам, никакого злого умысла у неё не было.

Своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, — сказала подсудимая.

Как следует из материалов Советского суда Брянска, он встал на сторону обвинения, признал женщину виновной и оштрафовал её на 30 тысяч рублей. Таким образом, российский суд впервые осудил человека за танец, который проявляет неуважение к власти.

Ранее суд призвал к ответственности руководителя одного из ЗАГСов в Кузбассе, которая зарегистрировала брак своей знакомой с мужчиной, который на момент скрепления его брачными узами находился на больничной койке без сознания, писал News.ru.