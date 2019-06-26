Желание устроить фотосессию с танцем на фоне Кургана Бессмертия в Брянске в местном ЦПКиО закончилось для одной из жительниц областного центра уголовным делом и судебными разбирательствами.
Представ перед судом, девушка рассказала, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами. Поэтому попросила подругу запечатлеть её па в стиле реггетон на мобильный телефон. По её словам, никакого злого умысла у неё не было.
Своим танцем не имела умысла оскорбить власть или память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, — сказала подсудимая.
Как
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