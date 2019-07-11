https://static.news.ru/photo/59cfe034-a3b0-11e9-b427-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самыми привлекательными для трудовых мигрантов регионами являются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ростовская и Оренбургская области. Туда въезжают большинство иностранных граждан. Такие данные привели в пресс-службе МВД РФ.

По статистике ведомства, в Россию в 2019 году въехали более 8 млн иностранцев. Всего в стране проживает около 10 млн приезжих из-за рубежа. При этом в 2018 году в России жили и трудились 16,8 млн иностранных граждан. В 2017 году их было 17,5 млн человек. Основной поток трудовых мигрантов приходится на приезжих из ближнего зарубежья. 52,5% прибывают в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Украины, передаёт « Ридус ».

Как отметили в МВД, около 4 млн человек из общего миграционного потока являются временными трудовыми мигрантами. В основном это граждане Узбекистана — 37,2%, Таджикистана — 21,5% и Киргизии — 11,4%. Большая часть из них сосредоточена в Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее News.ru писал, что житель Нижнего Тагила организовал незаконный бизнес по регистрации трудовых мигрантов. Он прописал 3,5 тыс. человек в нежилом помещении, где расположены баня, поликлиника, автосервис и фитнес-зал.