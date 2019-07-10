Уралец прописал 3,5 тыс. мигрантов в автосервисе и бане
Анна Акимова
17:55, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/f5210fa6-a322-11e9-8e89-fa163e074e61_1024.jpgФото: White House/via Globallookpress.com
Житель Нижнего Тагила уличён в незаконной регистрации мигрантов. 56-летний правонарушитель прописал 3,5 тыс. приезжих в нежилом помещении по адресу: Балакинская, 1. Там находится автосервис, баня, поликлиника и спортивный зал.
В ОП № 19 возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», — цитирует URA.RU начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Он отметил, что мужчину вычислили в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал», проведённой полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.