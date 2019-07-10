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Рейс компании S7, который летел из Москвы в Дюссельдорф, вынужденно приземлился в международном аэропорту Калининграда. Причиной посадки послужило неадекватное поведение одного из пассажиров, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

В 13:30 по местному времени самолёт А321 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Дюссельдорф, произвёл вынужденную посадку в Калининграде. Сотрудники транспортной полиции сняли с борта лайнера нетрезвого пассажира, гражданина России,...