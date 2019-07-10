Фото: White House/via Globallookpress.com

Житель Нижнего Тагила уличён в незаконной регистрации мигрантов. 56-летний правонарушитель прописал 3,5 тыс. приезжих в нежилом помещении по адресу: Балакинская, 1. Там находится автосервис, баня, поликлиника и спортивный зал.

В ОП № 19 возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», — цитирует URA.RU начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он отметил, что мужчину вычислили в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал», проведённой полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.

Как ранее писал News.ru, в Санкт-Петербурге 442 мигранта были зарегистрированы в несуществующем здании в Адмиралтейском районе.

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