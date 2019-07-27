https://static.news.ru/photo/6a750334-b098-11e9-93ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два сотрудника Росгвардии получили травмы в результате действий участников несогласованной акции протеста в Москве.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от перцового газа, который неизвестные распылили в ходе митинга. Им уже оказана медицинская помощь, передаёт ТАСС .

Грибакин отметил, что сотрудники Росгвардии и полиции, несмотря на провокации со стороны митингующих, профессионально выполняли свои задачи, которые заключались в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Ранее News.ru писал о том, что более половины задержанных участников несанкционированного митинга в Москве оказались приезжими из других российских городов.