Более половины задержанных участников несанкционированного митинга в Москве оказали приезжими из других российских городов.
Об этом сообщает издание
Несанкционированная акция протеста у здания мэрии была организована оппозиционерами, которых не допустили к участию в выборах в Мосгордуму из-за якобы большого числа недействительных подписей. Как сообщает полиция, на митинг вышли около 3,5 тысячи человек.
Ранее News.ru писал о том, что муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. Омоновец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.