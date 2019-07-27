https://static.news.ru/photo/2e97d416-b086-11e9-bb9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более половины задержанных участников несанкционированного митинга в Москве оказали приезжими из других российских городов.

Об этом сообщает издание НСН . По его данным, доля иногородних составляет 60%. В главке МВД по Москве сообщили, что задержаны 295 участников, многие из которых «не являются жителями Москвы».

Несанкционированная акция протеста у здания мэрии была организована оппозиционерами, которых не допустили к участию в выборах в Мосгордуму из-за якобы большого числа недействительных подписей. Как сообщает полиция, на митинг вышли около 3,5 тысячи человек.

Ранее News.ru писал о том, что муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. Омоновец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.