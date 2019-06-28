https://static.news.ru/photo/6c0b1090-996d-11e9-a051-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Правительство России утвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию, а также обозначило ряд исключений из запрета. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели, – говорится в сообщении .

Отмечается, что что в реестре животных разделили на 33 отряда (подотряда) и объединили в 8 классов – пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

Согласно документу, животных, приобретённых до 1 января 2020 года, можно содержать до наступления естественной смерти. Также устанавливаются особые случаи, в которых содержание таких животных допускается. Владелец при этом обязан уведомить о животном территориальный орган Росприроднадзора. Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и подобные учреждения.

Ранее News.ru писал, что сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проверили рынок «Садовод» в связи с сообщением местного жителя о продаже редких черепах. Черепах в итоге не обнаружили, однако в павильоне 7Е продавался трёхметровый питон без сопроводительных документов. Пресмыкающееся конфисковали у продавца и передали в центр передержки животных.