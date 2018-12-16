УПЦ отказалась признавать новую религиозную структуру на Украине

https://news.ru/storage/news/55a767d829739316173246267e32abcf/a618f2fa-450e-4801-98cd-28b88018766b_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

В Украинской православной церкви новую религиозную структуру, созданную 15 декабря, назвали «инородным телом». В УПЦ заявили, что никогда каноническая церковь не примет неканоническое движение.

«Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера (15 декабря), была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается», — написал заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич в Facebook.

Он добавил, что объединение двух раскольнических течений привело лишь к образованию одного «ПЦвУ».

15 декабря после так называемого «объединительного собора» в Киеве президент Украины Петр Порошенко объявил о создании так называемой Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

В Госдуме РФ сомневаются в законности принятого в Киеве решения об автокефалии, писал News.ru.