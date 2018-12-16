Володин сомневается в легитимности киевской автокефалии

https://news.ru/storage/news/9667f9be5d12ece9716ced0c2ad89241/fc931e2e-dc45-4b77-b327-53b19c4271b9_850.jpg Петро Порошенко/ Facebook

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в законности принятого в Киеве решения об автокефалии.

По его словам, президент Украины Пётр Порошенко делает заявления лично потому, что объединительный собор не состоялся по причине отсутствия на нем всех сторон. Тем самым он разрушает украинское общество, которое и так находится на грани раскола.

«Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», — заявил Володин.

Ранее News.ru писал о том, что стало известно официальное название новой украинской церкви. Согласно утверждённому уставу, она будет называться Православной Церковью Украины.