Фото: kinopoisk.ru

Желание устроить фотосессию с танцем на фоне Кургана Бессмертия в Брянске в местном ЦПКиО закончилось для одной из жительниц областного центра уголовным делом и судебными разбирательствами.

Представ перед судом, девушка рассказала, что просто хотела снять красивое видео со своим танцем в красивом месте, так как увлекается танцами. Поэтому попросила подругу запечатлеть её па в стиле реггетон...