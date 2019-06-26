В Москве умер основатель и бессменный лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. О смерти 46-летнего музыканта сообщил директор коллектива Алексей Кан.
По его словам, Калинников скончался 25 июня в одной из столичных клиник.
Во вторник Илья умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, — написал он на своей
страницев Facebook.
Кан уточнил, что в последние годы жизни солист «Високосного года» отказался от публичной активности и жил в подмосковном городе Фрязино.
Как писал News.ru, на 53-м году жизни в результате несчастного случая скончался участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар.