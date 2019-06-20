https://static.news.ru/photo/6b57399c-936b-11e9-9874-fa163e074e61_1024.jpg Филипп Здар Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар умер во Франции. Музыкант скончался на 53-м году жизни в результате несчастного случая.

По данным журнала Pitchfork , он выпал из окна. Более 20 лет музыкант играл в дуэте Cassius. Новый альбом коллектива должен был выйти 21 июня. В 2010 году Здар получил премию «Грэмми» за продюсирование альбома французской инди-рок-группы Phoenix.

Ранее News.ru писал, что владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. О причинах смерти не сообщается. Известно только, что в 2018 году он перенёс инсульт.