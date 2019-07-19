https://static.news.ru/photo/bb2d7e56-abc9-11e9-bb4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Находящейся в СИЗО Нальчика участнице протестов в Ингушетии против изменения границ с Чечнёй Зарифе Саутиевой предъявили обвинение. Об этом сообщил адвокат Билан Дзугаев.

Известную в Ингушетии активистку, деятеля культуры обвиняют в организации применения насилия в отношении представителей власти. Она арестована до 11 сентября, — цитирует Дзугаева « Интерфакс ».

Адвокат отметил, что на допросе его подзащитная подчеркнула, что «ни в чём не виновна, более того, сама попросила следствие заново просмотреть вместе с ней видео с места митинга, чтобы пояснить, что и как она говорила тогда, чтобы следствие само убедилось в её невиновности».

Городской суд Нальчика 15 июля отправил Саутиеву в СИЗО. В её поддержку выступили ингушское отделение «Яблока», движение «Опора Ингушетии», «Патриотический союз женщин Ингушетии», а также участники совета алимов и имамов республики.

Как писал News.ru, ранее представитель УФСИН по Кабардино-Балкарии опроверг информацию об избиении обвиняемого по делу о мартовских протестах в Ингушетии Багаудина Мякиева в следственном изоляторе Нальчика.

При этом в тюремном ведомстве признали факт голодовки заключённых в СИЗО, которую они, по данным члена республиканской Общественной наблюдательной комиссии Заура Жемухова, объявили в знак протеста против пыток Мякиева.