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Убитого религиозного деятеля похоронили в Ингушетии

Ибрагим Белхароев facebook.com/themagastimes

Ибрагим Белхароев

общество [ версия для печати ]

Погибшего в результате обстрела в Назрани религиозного деятеля Ибрагима Белхароева похоронили на родовом кладбище в Ингушетии. Дело об убийстве находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

Ибрагим Белхароев похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи рядом с могилой отца, Султана-хаджи Белхароева, на месте, где находится погребение шейха Батал-хаджи. На церемонию прощания пришли сотни человек, в том числе общественные и религиозные деятели республики, а также представители духовенства из соседних регионов, передаёт «Интерфакс».

Правнук шейха Батал-хаджи Белхороева, 46-летний Ибрагим Белхароев, был убит группой вооружённых злоумышленников в ночь на 31 декабря на пересечении улиц Осканова и Пионерской в Назрани. При покушении получил ранения водитель, 28-летний Або Аушев. Он прооперирован и находится в удовлетворительном состоянии, сообщает «Кавказский узел».

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого погиб Белхароев, в Главное следственное управление по СКФО, передаёт ТАСС.

Следственные органы завели уголовное дело по статьям «Убийство, совершённое группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Ибрагим Белхароев является потомком шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX века, однако погибший не являлся шейхом и не имел религиозного образования. Последователи Батал-хаджи Белхороева действуют в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах Ингушетии.

В 2008 году машина Ибрагима Белхароева была подорвана, он был ранен. В 2016 году его автомобиль был сожжён. В 2017 году суд республики признал виновным в поджоге жителя села Сурхахи и проговорил его к трём с половиной годам заключения.

Как сообщал ранее News.ru, следственные органы Ингушетии выясняют обстоятельства нападения на жителей республики. Преступники обстреляли 31 декабря автомобиль в Назрани.


#убийство #ингушетия #ПОХОРОНЫ
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