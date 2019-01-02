Тысячи миграционных проверок прошли в Москве за год

Полицейские за 2018 год провели более 15 тыс. проверок нарушений законов о миграции в столице. К административной ответственности было привлечено около 100 тыс. человек, рассказали в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники обошли общежития, гостиницы, рынки, стройки, организации, квартиры и другие места, передаёт АГН «Москва». Суды города вынесли свыше 9 тыс. решений о выдворении людей за границу РФ. Больше 33 тыс. человек не имеют права въезжать на территорию России, добавили в ведомстве.
Ранее News.ru сообщал, что патент на работу в Московской области для иностранцев подорожал. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.