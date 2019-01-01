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Иностранцы станут больше платить за работу в Подмосковье

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Патент на работу в Московской области для иностранцев подорожал. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. 

Региональный коэффициент с нового года в Подмосковье равен 2,28938. Теперь граждане других государств, работающие на этой территории, должны будут платить 4750 рублей — это на 450 рублей больше, чем в прошлом году, передаёт АГН «Москва».

Таким образом правительство области планирует привлечь около миллиарда рублей дополнительных средств.

Ранее News.ru писал о намерении властей ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон. Предполагалось, что размер налога составит свыше 160 рублей за килограмм продукта. Как пояснили в экспертном совете правительства, цель такой меры состоит в популяризации среди россиян здорового питания.


#ПОДМОСКОВЬЕ #патенты
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