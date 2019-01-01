Иностранцы станут больше платить за работу в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/102566c8ef494f27c384af57c1742124/b3761fc8-b0a1-498d-95bd-f92fbcffda56_850.jpg АГН «Москва»

Патент на работу в Московской области для иностранцев подорожал. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

Региональный коэффициент с нового года в Подмосковье равен 2,28938. Теперь граждане других государств, работающие на этой территории, должны будут платить 4750 рублей — это на 450 рублей больше, чем в прошлом году, передаёт АГН «Москва».

Таким образом правительство области планирует привлечь около миллиарда рублей дополнительных средств.

Ранее News.ru писал о намерении властей ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон. Предполагалось, что размер налога составит свыше 160 рублей за килограмм продукта. Как пояснили в экспертном совете правительства, цель такой меры состоит в популяризации среди россиян здорового питания.