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Турфирмы отстранят от организации паломничества

Mohammed Hassan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий турфирмам организовывать паломнические поездки и закрепляющий эту услугу за религиозными организациями.

«Цель законопроекта — защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключительное право осуществлять паломническую деятельность имеют религиозные организации.

Ранее News.ru писал, что несколько паломников погибли в результате ДТП в штате Тамилнад на юге Индии. Инцидент произошёл в округе Пудуккоттай. Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали 11 человек: семеро скончались на месте происшествия, остальные четверо — в больнице. Все они возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала, штат Керала. Это одно из наиболее популярных мест паломничества в стране.


#госдума #туристы #паломники
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