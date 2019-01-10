Турфирмы отстранят от организации паломничества

https://news.ru/storage/news/b07aba2e67935c589655045eba58af5b/b8499d1c-40e0-4199-b643-85d94b24b89f_850.jpg Mohammed Hassan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий турфирмам организовывать паломнические поездки и закрепляющий эту услугу за религиозными организациями.

«Цель законопроекта — защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключительное право осуществлять паломническую деятельность имеют религиозные организации.

Ранее News.ru писал, что несколько паломников погибли в результате ДТП в штате Тамилнад на юге Индии. Инцидент произошёл в округе Пудуккоттай. Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали 11 человек: семеро скончались на месте происшествия, остальные четверо — в больнице. Все они возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала, штат Керала. Это одно из наиболее популярных мест паломничества в стране.