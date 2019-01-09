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Транспорт станет бесплатным для предпенсионеров

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Москвичи предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — со страховым стажем не менее девяти лет или званиями ветерана труда и ветерана военной службы, смогут получать льготы по карте москвича. С первого января вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки для жителей столицы в связи с изменениями в области пенсионного обеспечения.

Согласно ему, горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить в метро, на МЦК, а также в пригородных поездах и на наземном общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Помимо прочего, карта москвича даёт им право получить скидки в более чем семи тысячах магазинов города, которые принимают участие в дисконтной программе.

Оформить карту москвича можно в центрах «Мои документы» с 9 января. Для этого потребуется предъявить паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы. Карта будет готова не более чем через 30 дней, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее News.ru писал, что правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет. Её цель — содействие занятости так называемых предпенсионеров с помощью, как заявлено в документе, «организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда».


#льготы #предпенсионеры #транспортмосквы
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