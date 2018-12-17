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Поддельную икру поищут в торговых точках Москвы

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Активисты организации «Безопасная столица» готовятся провести предновогодний рейд по московским торговым точкам с целью выявления поддельной икры. Об этом рассказал координатор проекта Антон Акишин.

Он отметил, что обычно контрафактная икра встречается в продаже на рынках, вокзалах и в переходах.  

«В прошлом году в одном из переходов продавали и красную, и черную, и баклажанную икру за 150 руб. Сейчас тоже будем проверять в преддверии Нового года, чтобы такого не было», - цитирует активиста Агентство городских новостей «Москва».

По словам Акишина, «Безопасная столица» регулярно отслеживает качество рыбных консервов и алкоголя в столичных магазинах. Некоторые торговые точки грешат продажей просроченной продукции и поддельной водки, коньяка. Что же касается контрафакта шампанского, то в поле зрения активистов организации он не попадал. В связи с этим специальные рейды пока проводиться не будут.

Ранее News.ru сообщал, что красная икра в России подешевела на треть. Исполнительный директор организации «Рыбный союз» Сергей Гудков заверил, что в преддверии праздников деликатес дорожать не будет. 


#москва #контрафакт #икра
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