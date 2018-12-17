Поддельную икру поищут в торговых точках Москвы

https://news.ru/storage/news/5bfeaa583fdd976f83915429a97a6ce6/b67c1ef2-444e-4406-96ad-34b1c2934f8d_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Активисты организации «Безопасная столица» готовятся провести предновогодний рейд по московским торговым точкам с целью выявления поддельной икры. Об этом рассказал координатор проекта Антон Акишин.

Он отметил, что обычно контрафактная икра встречается в продаже на рынках, вокзалах и в переходах.

«В прошлом году в одном из переходов продавали и красную, и черную, и баклажанную икру за 150 руб. Сейчас тоже будем проверять в преддверии Нового года, чтобы такого не было», - цитирует активиста Агентство городских новостей «Москва».

По словам Акишина, «Безопасная столица» регулярно отслеживает качество рыбных консервов и алкоголя в столичных магазинах. Некоторые торговые точки грешат продажей просроченной продукции и поддельной водки, коньяка. Что же касается контрафакта шампанского, то в поле зрения активистов организации он не попадал. В связи с этим специальные рейды пока проводиться не будут.

Ранее News.ru сообщал, что красная икра в России подешевела на треть. Исполнительный директор организации «Рыбный союз» Сергей Гудков заверил, что в преддверии праздников деликатес дорожать не будет.