https://static.news.ru/photo/1deb848a-afc0-11e9-ad49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Открыть прямой эфир «Дождя» для бесплатного просмотра на неопределённое время решило руководство телеканала.

Архив программ будет доступен только по подписке, передает ТАСС .

Мы на какой-то период — не очень определенный — попытаемся открыть эфир. Но не просто его открыть, мы начнём транслировать наш эфир везде. Нам кажется, что сейчас это очень важно, — сказала гендиректор Наталья Синдеева.

Глава телеканала также сообщила, что 26 июля программу Михаила Фишмана можно будет увидеть в открытом эфире и на YouTube«.

Открытый эфир доступен 26 июля на YouTube, в соцсетях Facebook, Twitter, «Одноклассники», Telegram, на платформе «Яндекс.ТВ», а также на самом сайте «Дождя», указано в сообщении телеканала.

Синдеева также обратилась к зрителям и призвала их делать пожертвования, которые позволят держать эфир открытым максимально долго.

Как ранее писал News.ru, июля медиарегулятор Ofcom назначил телеканалу RT штраф в размере 200 тыс. фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» Великобритании.