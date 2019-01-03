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Магнитогорский священник дал обет ради спасения младенца

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Священник дал обет, что усыновит 11-месячного мальчика, если он выживет, а его родители нет, рассказал епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий. По его словам, священнослужители молились за спасение ребёнка, которого нашли под завалами рухнувшего в Магнитогорске дома.

«А утром мы узнали, что Ваня выжил, и это была большая радость. Слава богу, что родители выжили. Такие чудеса у нас совершаются», — рассказал Иннокентий в беседе с РИА ФАН.

По его словам, у мальчика верующая семья. Священнослужитель пожелал всем мужества и веры, добавив, что порой они способны творить чудеса.

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что угроза жизни выжившего под завалами младенца отсутствует. Малышу сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.


#рпц #ЧП #магнитогорск
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