Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
ООО «Афалина» признать виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, — цитирует судью Мину Краснову РИА Новости.
Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении компаний ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.
Инстанция установила, что данные предприятия выловили косаток с нарушениями.
О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.
Как ранее писал News.ru, связанное с транспортировкой беспокойство косаток и белух из бухты Средней Приморского края к местам выпуска снизилось, сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.