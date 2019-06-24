https://static.news.ru/photo/0dee503c-9646-11e9-a3b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Erl, R./Arco Images GmbH/Global Look Press

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье.

ООО «Афалина» признать виновным в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, — цитирует судью Мину Краснову РИА Новости.

Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении компаний ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.

Инстанция установила, что данные предприятия выловили косаток с нарушениями.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Как ранее писал News.ru, связанное с транспортировкой беспокойство косаток и белух из бухты Средней Приморского края к местам выпуска снизилось, сообщили в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.