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Суд продлил срок задержания замглавы Псковской области

Пресс-служба администрации Псковской области

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В Санкт-Петербурге суд продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении крупной взятки.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова», — объявил судья.

Данный срок был предоставлен для стороны защиты, чтобы подготовить материалы отрицающие вину чиновника. 

Задержанному было предъявлено обвинение. Бывший заместитель главы Псковской области полностью отрицает свою вину, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова. По версии следственного комитета, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 миллиона рублей. Взамен чиновник обещал стройфирме победу в конкурсе с правом заключения госконтракта на строительство медучреждения.


#суд #россия #САНКТПЕТЕРБУРГ #чиновник #ПсковскаяОбласть
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