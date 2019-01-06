Спаситель тонущего мальчика рассказал об инциденте в Ялте

https://news.ru/storage/news/7482c22deacd087f22495954942a1905/aa8423d1-9cb1-4cb9-a001-10c248776d40_850.jpg Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Мужчина, спасший в Ялте мальчика, которого смыло волной в бушующее море, рассказал подробности инцидента. По его словам, помогать ребёнку никто не торопился. Некоторые прохожие просто снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Кирилл Салов — а именно так зовут мужчину — работает в Москве театральным звукорежиссером. В Крым он приехал на гастроли и, прогуливаясь по набережной в один из вечеров, стал случайным свидетелем происшествия.

Когда 12-летнего ребёнка стало уносить течением, Кирилл решил попытаться спасти его, несмотря на опасность, ведь на море был шторм, а температура воды не превышала 10 градусов.

«Я понял, что его необходимо срочно достать, потому что если его утянет в море, там уже всё, там уже бесполезно нырять, потому что не доплывёшь просто до него. А если до него доплывёшь, то обратно не вернёшься», — рассказал Салов телеканалу «Москва 24».

По словам мужчины, в холодную воду очень важно спуститься плавно, поэтому он не стал спрыгивать быстро, несмотря на то, что счёт шёл на секунды. Аккуратно погрузившись, москвич доплыл до ребёнка и направился с ним к берегу.

«Взял его, плыву и честно говорю: "Давай тоже отталкивайся, а то волной нас двоих уже начало тянуть в открытое море"», — рассказал мужчина.

Однако в этот момент ребёнок ещё больше запаниковал. Он стал разворачиваться и хвататься за своего спасителя, начиная топить уже обоих. И тогда Кирилл сильно прижал ребёнка к себе и вновь начал грести в сторону пирса.

В общей сложности, по его словам, он провёл в воде около пяти минут.

Некоторое время спустя мать спасённого мальчика позвонила Салову и поблагодарила за спасение сына.

Ранее News.ru рассказывал, что мужчина-очевидец стал единственным, кто бросился спасать мальчика. Но течение оказалось настолько сильным, что его самого начало затягивать в воду. Однако он справился и смог вытащить ребёнка из воды.