Спасатели предупреждают о лавинах в Сочи

https://news.ru/storage/news/693313b202ea3bc08cc82489323d1840/286c1584-88eb-490e-a8a6-9d99ca63a133_850.jpg Денис Абрамов/РИА Новости

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи в связи с резким ухудшением погоды. Сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

На Краснодарский край идёт новый циклон со стороны Чёрного моря, который будет сопровождаться дождями и снегопадом. За трое суток ожидается выпадение осадков до 65 мм. Больше всего циклон затронет Туапсе, Лазаревское и Сочи.

«В предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья», — сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

Режим повышенной готовности в Сочи и Туапсе введён до 14 января включительно. В горной местности экстренное предупреждение действует до 15 января.

Сотрудники МЧС просят туристов воздержаться от выходов в горы и быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы лавиноопасности.

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности. 14 января в столице ожидаются метель и гололедица, писал News.ru.