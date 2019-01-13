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Спасатели предупреждают о лавинах в Сочи

Денис Абрамов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи в связи с резким ухудшением погоды. Сотрудники МЧС и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

На Краснодарский край идёт новый циклон со стороны Чёрного моря, который будет сопровождаться дождями и снегопадом. За трое суток ожидается выпадение осадков до 65 мм. Больше всего циклон затронет Туапсе, Лазаревское и Сочи.

«В предгорной и горной зонах города Сочи местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья», — сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

Режим повышенной готовности в Сочи и Туапсе введён до 14 января включительно. В горной местности экстренное предупреждение действует до 15 января.

Сотрудники МЧС просят туристов воздержаться от выходов в горы и быть бдительными из-за сохраняющейся угрозы лавиноопасности.

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности. 14 января в столице ожидаются метель и гололедица, писал News.ru.


#погода #СОЧИ #Краснодарскийкрай #непогода
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