Сотрудникам «Трансаэро» погасили долги по зарплате

https://news.ru/storage/news/ffe3094049688bb2951b6122ae82e621/434d9895-9b53-43c7-855e-99624291bec8_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате 5953 работникам «Трансаэро» на общую сумму 625 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «невыплата заработной платы», «присвоение и растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

«Генеральный директор "Трансаэро" расходовал денежные средства компании по своему усмотрению», — сообщили в Следственном комитете РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по октябрь 2016 года он, имея реальную финансовую возможность для выплат выходного пособия, зарплаты и «командировочных», выплачивал заработную плату в полном объёме только самому себе. В результате этого задолженность по обязательным выплатам подчинённым сотрудникам составила около 677 млн рублей.

«Генеральный директор объявлен в международный розыск», — добавили в Следственном комитете.

Ранее News.ru писал, что Мещанский суд Москвы взял под стражу бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро». Михаила Котова обвиняют в растрате имущества авиакомпании на сумму 1 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями. По версии обвинения, Котов совершал преступления в соучастии с гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным. Последнему ранее предъявили обвинение. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.