https://static.news.ru/photo/6a0d4d68-ab05-11e9-9a93-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Свыше 240 человек обратились на горячую линию для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По предложению комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в прокуратуре Иркутской области с 15 июля 2019 года работает горячая линия по телефону 8-908-773-38-77 для пострадавших от наводнения в регионе, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Горячая линия создана для получения информации о трудностях, с которыми сталкиваются местные жители, а также для оповещения об их правах и возможностях в сложившейся ситуации.

Горячая линия прокуратуры области востребована населением, с момента её создания за помощью уже обратились 243 гражданина, — говорится в пресс-релизе.

Обратившимся даются разъяснения о мерах господдержки, процедуре обследования повреждённых домов для установления их пригодности к проживанию, а также о полномочиях государственных органов.

По отдельным обращениям прокуратура начала проверки.

Как писал News.ru, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что единовременную материальную помощь выплатили 99% пострадавших от наводнения в регионе.

Правоохранительные органы завели уголовное дело из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, жертвами которых стали 25 человек. По требованию главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.