https://static.news.ru/photo/0a1f5208-a40b-11e9-94bb-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак считает справедливым решение о возбуждении уголовного дела в отношении отца сестёр Хачатурян.

Хоть какой-то намёк на справедливость! — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

По данным Собчак, уголовное дело открыто по статьям «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждения к действиям сексуального характера». Следователи предполагают, что преступные действия мужчины могли стать мотивом для его убийства.

Тем временем адвокат одной из сестёр Хачатурян Ярослав Пакулин не подтвердил информацию о том, что против отца девушек возбуждено уголовное дело. По его словам, вопрос о возбуждении дела будет решаться только после выяснения позиции родственников, писал News.ru.