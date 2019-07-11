Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак считает справедливым решение о возбуждении уголовного дела в отношении отца сестёр Хачатурян.
Хоть какой-то намёк на справедливость! — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
По данным Собчак, уголовное дело открыто по статьям «Истязания», «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждения к действиям сексуального характера». Следователи предполагают, что преступные действия мужчины могли стать мотивом для его убийства.
Тем временем адвокат одной из сестёр Хачатурян Ярослав Пакулин не подтвердил информацию о том, что против отца девушек возбуждено уголовное дело. По его словам, вопрос о возбуждении дела будет решаться только после выяснения позиции родственников, писал News.ru.