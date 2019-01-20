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Снег и ветер обещали москвичам синоптики

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Облачная погода со небольшим снегом, гололедицей и порывистым ветром ожидает москвичей 20 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в Москве температура воздуха будет от трёх до пяти градусов мороза, ночью опустится до минус девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается от трёх до восьми градусов ниже нуля, ночью может похолодать до 11 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Ветер в столичном регионе будет юго-западным, ночью — западным и северо-западным. Его прогнозируемая скорость — 5−10 м/с местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Из-за сильного ветра в столичном регионе 20 января объявлен «желтый» уровень опасности.

Как писал News.ru, ранее столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ухудшении погоды. Там отметили, что 20 января в столице ожидается усиление ветра.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #ветер
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