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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ухудшении погоды. Там отметили, что 20 января в столице ожидается усиление ветра до 12−17 м/с, метель и гололедица.

Неблагоприятные погодные условия начнутся с 7:00 и продолжатся до конца суток, говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рекомендовали водителям увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также снизить скорость движения и парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам также советовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Как писал News.ru ранее, зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций. По словам синоптиков, подобное погодное явление — очень редкое.


#москва #погода #мчс
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