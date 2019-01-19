МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

https://news.ru/storage/news/909de8d1d808ea2461b06f9b047f4f19/3dee4a06-9da9-4406-870b-61ddedc4360d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ухудшении погоды. Там отметили, что 20 января в столице ожидается усиление ветра до 12−17 м/с, метель и гололедица.

Неблагоприятные погодные условия начнутся с 7:00 и продолжатся до конца суток, говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рекомендовали водителям увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также снизить скорость движения и парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам также советовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Как писал News.ru ранее, зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций. По словам синоптиков, подобное погодное явление — очень редкое.