https://static.news.ru/photo/b7eaf69c-a11a-11e9-b91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова успокоила жителей московского региона, обеспокоенных возможностью снегопада в столице в предстоящие выходные.

Боже упаси, в Москве — нет, — заявила Позднякова РИА Новости.

Она пояснила, что заток холодного воздуха ожидается только на северо-восточной европейской части России, из-за чего между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте действительно может выпасть снег. При этом осадки будут непродолжительными и всё быстро растает.

Москвичам же синоптик рекомендовала приготовиться к затяжным ливням с грозами и порывистым ветром.

Ранее News.ru писал о том, что атмосферные фронты, протянувшиеся с юга на север России через центральные и южные регионы, будут диктовать погоду в ближайшую неделю. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В начале следующей недели очередной циклон принесёт в столичный регион резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов.