https://static.news.ru/photo/99c43902-add7-11e9-9308-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Атмосферные фронты, протянувшиеся с юга на север России через центральные и южные регионы, будут диктовать погоду в ближайшую неделю. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, в среду, 24 июля, в Московском регионе ожидаются ливневые дожди с градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Дожди накроют также Белгородскую, Курскую, Тульскую области и Северный Кавказ. При этом жителей Крыма синоптик предупредила о возможном граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду, сообщает «Российская газета».

Вместе с тем до конца текущей недели температура воздуха в дневное время в среднем будет составлять 21–23 градуса, а 26 и 27 июля столбики термометров в Московской области поднимутся до отметки плюс 28–30 градусов.

В начале следующей недели очередной циклон принесёт в столичный регион резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа. Он подчеркнул, что каждый год самые тёплые дни лета приходятся на разные периоды. При этом синоптик выразил надежду, что этим летом россиянам ещё удастся погреться в лучах солнца.