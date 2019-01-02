Сильные морозы могут прийти в Москву

Морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся, сказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В ночь с 6-го на 7-е число столбики термометров в Москве опустятся до минус 15−17 градусов, а в области — до минус 15−20 градусов, передаёт его слова сайт РИАМО. Днём потеплеет до минус 12 градусов, а в Подмосковье температура установится на отметке минус 9−14 градусов.
Как писал ранее News.ru, температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус 6 градусов. Похолодание ожидается только 6 и 7 января.