Сильные морозы могут прийти в Москву

https://news.ru/storage/news/c165db083855360ad54f7d95185880d3/37916d4a-bc34-423a-a85c-91b380dfe169_850.jpg Авилов Александр/АГН"Москва"

Морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся, сказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь с 6-го на 7-е число столбики термометров в Москве опустятся до минус 15−17 градусов, а в области — до минус 15−20 градусов, передаёт его слова сайт РИАМО. Днём потеплеет до минус 12 градусов, а в Подмосковье температура установится на отметке минус 9−14 градусов.

Как писал ранее News.ru, температура воздуха в столице до 5 января будет держаться на уровне минус 6 градусов. Похолодание ожидается только 6 и 7 января.