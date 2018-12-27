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Штраф за неоплату парковки в Москве повысят с 9 января

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Москве с 9 января повысят штраф за неоплату парковки. Он увеличится с 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, принятый Мосгордумой 26 декабря, сказано на сайте городского правительства. 

Закон вступит в силу 8 января. С 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной везде, и фактически повышенный штраф начнёт применяться с 9 января. 

В пояснительной записке отмечается, что действующий штраф (2,5 тысячи рублей) несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

15 декабря 2018 года в Москвы увеличилась стоимость парковки, писал News.ru.


#москва #ПАРКОВКА #штраф
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