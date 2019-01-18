Уилан будет присутствовать на заседании Мосгорсуда

https://news.ru/storage/news/1365fb40085cf2ec917bc69653c3f60e/c2fd7be8-e679-4ed1-bc6f-81b85bb8f3b7_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Следственные действия в отношении гражданина четырёх стран Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, ведутся с соблюдением всех норм и законов, заявил его адвокат Владимир Жеребёнков.

По словам защитника, обвиняемый также будет лично присутствовать 22 января на заседании в Мосгорсуде, где будет рассмотрена жалоба на его арест, сообщает «Интерфакс».

Уилану будет предоставлен переводчик, уточнил Жеребёнков.

Как писал News.ru ранее, в рамках жалобы защита требует изменить американцу меру пресечения на залог, вид и размер которого оставлены на усмотрение суда.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.