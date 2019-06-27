https://static.news.ru/photo/67e2b10c-98b0-11e9-9623-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу государственной компании «Дом.рф» подготовило план развития подмосковного Сергиева Посада. Стратегия формируется вокруг одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры. Стоимость проекта оценивается в 120–140 млрд рублей.

Планируется создать два городских центра: культурно-представительский и административно-деловой. Также предполагается, что в городе улучшится туристическая инфраструктура за счёт создания новых музеев, тематических парков, отелей, хостелов, сообщают « Ведомости ».

Все государственные учреждения, согласно плану, будут перенесены в административно-деловой центр, в то время как в культурно-представительском будет находиться «православная» часть.

Как ранее писал News.ru, Русская православная церковь (РПЦ) выступает за постепенное решение вопроса с передачей помещений московского музея древнерусской культуры имени Андрея Рублёва Спасо-Андроникову монастырю.