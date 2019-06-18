https://static.news.ru/photo/99733352-91c8-11e9-b988-fa163e074e61_1024.jpg Музей имени Андрея Рублева Фото: andrey.rublev.museum/facebook.com

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за постепенное решение вопроса с передачей помещений московского музея древнерусской культуры имени Андрея Рублёва Спасо-Андроникову монастырю. Об этом заявил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Он отметил, что на базе монастыря и окружающих его построек необходимо создать церковно-государственный кластер древнерусского искусства и культуры. Это может занять и 5, и 10, и 15 лет, уверен представитель церкви.

После завершения процесса, подчеркнул он, это место станет «полноценным православным монастырём».

Речь идёт о будущем, когда всё устроится, когда всё вокруг монастыря будет сделано, будет построен современный музей, который позволит действительно заниматься наукой, популяризацией, сохранением и развитием знаний о древнерусском искусстве и культуре, причём не только изобразительной, а музыкальной, книжной и прочей, — цитирует Калинина ТАСС .

Он высказал мнение, что некоторые сотрудники музея пока что «ещё не совсем вникли в эту идею».

При этом протоиерей указал на то, что не видит причин, по которым в будущем музей и монастырь не смогут существовать бок о бок. Однако директор музея Михаил Миндлин убеждён, что запрос РПЦ в Росимущество о передаче зданий в ведение церкви не оставляет возможности для экспозиции остаться в монастырском комплексе.

В письме идёт речь о передаче всех без исключения зданий. <...> Нахождение музея на территории Спасо-Андроникова монастыря не рассматривается в письме, направленном за подписью патриарха на имя главы Росимущества, — заявил Миндлин.

Он уточнил, что музейные работники рассчитывают на конструктивные предложения.

Ранее, как писал News.ru, глава РПЦ патриарх Кирилл написал в Росимущество письмо с просьбой о передаче комплекса зданий музея в ведение церкви. Общественность заверили в том, что доступ для посетителей останется открытым, однако объявили о необходимости «переезда» экспозиции. В свою очередь руководство комплекса расценило возможную смену юрисдикции как «катастрофу».