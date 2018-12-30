Сбой в Шереметьево оставил сотни пассажиров без багажа

В московском аэропорту Шереметьево произошёл сбой в системе сортировки багажа транзитных пассажиров.
По словам источника «Интерфакса», в результате более 150 сумок и чемоданов вылетели из Москвы с большой задержкой, либо не вылетели совсем.
При этом в пресс-службе аэропорта сообщили, что в настоящее время сбой, произошедший в новом терминале «Б», уже устранён.
«Не отправленный из-за кратковременной технической коммуникационной проблемы багаж досылается ближайшими рейсами», - сказал представитель воздушной гавани.
Ранее News.ru писал о том, что новую взлётно-посадочную полосу откроют в аэропорту Шереметьево. Третья ВПП строилась семь лет, с 2011 года. Руководство аэродрома ожидает увеличения пропускной способности с 55 до 90 операций в час. Официальное открытие полосы состоится в апреле 2019 года.