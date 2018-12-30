Сбой в Шереметьево оставил сотни пассажиров без багажа

https://news.ru/storage/news/bfc0d67da649ab9f187aa51c32232242/a7b22196-d70b-4608-8eac-91e495ed4082_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В московском аэропорту Шереметьево произошёл сбой в системе сортировки багажа транзитных пассажиров.

По словам источника «Интерфакса», в результате более 150 сумок и чемоданов вылетели из Москвы с большой задержкой, либо не вылетели совсем.

При этом в пресс-службе аэропорта сообщили, что в настоящее время сбой, произошедший в новом терминале «Б», уже устранён.

«Не отправленный из-за кратковременной технической коммуникационной проблемы багаж досылается ближайшими рейсами», - сказал представитель воздушной гавани.

Ранее News.ru писал о том, что новую взлётно-посадочную полосу откроют в аэропорту Шереметьево. Третья ВПП строилась семь лет, с 2011 года. Руководство аэродрома ожидает увеличения пропускной способности с 55 до 90 операций в час. Официальное открытие полосы состоится в апреле 2019 года.