Санта-Клаус вспомнил о жителях и природе Чукотки

https://news.ru/storage/news/d6907b58126a8e5157f2be9ca59274e2/d557863e-ca35-4796-97e3-8ca5e0416e62_850.jpg Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Санта-Клаус из Лапландии всегда с теплом вспоминает своё путешествие на Чукотку. Больше всего ему понравилось общаться с местными жителями и любоваться живописной местностью.

Он напомнил, что гостил в посёлке Новое Чаплино, который «прекрасен своими людьми и великолепной природой».

«А мои олени нашли, что горячие источники — это нечто крайне приятное», — отметил сказочный герой.

По его словам, ему было сложно покинуть это место и продолжить свой путь, передаёт РИА Новости.

Санта посетил Россию в прошлом году. Первым делом он навестил жителей Чукотки, после чего успел съездить ещё в несколько городов.

Ранее News.ru писал, что полиция американского города Хобокен (штат Нью-Джерси) арестовала восьмерых участников ежегодного фестиваля SantaCon. Пьяные мужчины устроили массовую драку в одном из местных баров. В потасовку пришлось вмешаться полицейским, в результате двое из них пострадали.