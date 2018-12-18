USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Санта-Клаус вспомнил о жителях и природе Чукотки

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Санта-Клаус из Лапландии всегда с теплом вспоминает своё путешествие на Чукотку. Больше всего ему понравилось общаться с местными жителями и любоваться живописной местностью.

Он напомнил, что гостил в посёлке Новое Чаплино, который «прекрасен своими людьми и великолепной природой».

«А мои олени нашли, что горячие источники — это нечто крайне приятное», — отметил сказочный герой.

По его словам, ему было сложно покинуть это место и продолжить свой путь, передаёт РИА Новости.

Санта посетил Россию в прошлом году. Первым делом он навестил жителей Чукотки, после чего успел съездить ещё в несколько городов.

Ранее News.ru писал, что полиция американского города Хобокен (штат Нью-Джерси) арестовала восьмерых участников ежегодного фестиваля SantaCon. Пьяные мужчины устроили массовую драку в одном из местных баров. В потасовку пришлось вмешаться полицейским, в результате двое из них пострадали. 


#чукотка #новыйгод #рождество #Санта-Клаус
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 17:01, 9 декабря 2018
Тысячи Санта-Клаусов пробежали по Мадриду
в мире 11:59, 25 ноября 2018
Немецким детям запретили писать Санта-Клаусу
в мире 04:56, 18 ноября 2018
Помощник Санта-Клауса расколол общество в Нидерландах
Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top