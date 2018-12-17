«Розовая» линия московского метро готовится к открытию

https://news.ru/storage/news/c67b43ec6b8440164e249da2131ad588/c67f9daa-0748-48a0-a44e-12c5b9d957df_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Первый участок «розовой» линии московского метро откроется для пассажиров в начале следующего года. Движение поездов планируется запустить на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».

Ранее этот отрезок Некрасовской ветки планировалось сдать в эксплуатацию в конце лета, затем сроки были сдвинуты на конец текущего года.

Теперь же, как сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв, открытие должно состояться «в самом начале 2019 года», сообщает ТАСС.

Некрасовская (ранее — Кожуховская) линия метро пройдёт от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместятся восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Предполагается, что в районе станции «Косино» будет организована пересадка на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Это позволит разгрузить самую загруженную, «фиолетовую» ветку метро столицы.

Ранее News.ru сообщал, что в новых поездах московского метро появились элементы для беспилотного вождения. Составы с автоматическим управлением могут появиться в столичной подземке в течение пяти лет.