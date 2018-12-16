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Поезда московского метро начали превращать в беспилотные

Сергей Лантюхов/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Элементы для беспилотного вождения появились в новых поездах московского метро.

«Мы, производители подвижного состава, готовы к переходу на беспилотное движение поездов в метро», — приводит Агентство «Москва» слова заместителя генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Андрея Васильева.

Он считает метро наиболее подходящим транспортом для внедрения беспилотного управления, однако для полноценного перехода к таким технологиям необходима большая подготовительная работа.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что беспилотное метро запустят в Москве в течение пяти лет.

News.ru писал о том, что в столице Индии городе Нью-Дели в ходе испытаний инновационного беспилотного поезда метро произошла авария. Состав врезался в стену депо и пробил её насквозь. Инновационный состав должен был выйти на новую линию столичной подземки 25 декабря. Планировалось, что в торжественном запуске поезда примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. 


#метро #беспилотники
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