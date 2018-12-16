Поезда московского метро начали превращать в беспилотные

https://news.ru/storage/news/27bc4f823fced98db3c2209dfdd240a6/5d0a2fa3-6e0b-4974-8be0-bffd1cb80481_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Элементы для беспилотного вождения появились в новых поездах московского метро.

«Мы, производители подвижного состава, готовы к переходу на беспилотное движение поездов в метро», — приводит Агентство «Москва» слова заместителя генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Андрея Васильева.

Он считает метро наиболее подходящим транспортом для внедрения беспилотного управления, однако для полноценного перехода к таким технологиям необходима большая подготовительная работа.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что беспилотное метро запустят в Москве в течение пяти лет.

News.ru писал о том, что в столице Индии городе Нью-Дели в ходе испытаний инновационного беспилотного поезда метро произошла авария. Состав врезался в стену депо и пробил её насквозь. Инновационный состав должен был выйти на новую линию столичной подземки 25 декабря. Планировалось, что в торжественном запуске поезда примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.