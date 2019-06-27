https://static.news.ru/photo/12bf529a-98bd-11e9-b7cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Сравнительное исследование стоимости отдыха на курортах Крыма и за рубежом, проведённое Aviasales, некорректно. Так считают в Ростуризме. По данным ведомства, в рейтинге допущен ряд неточностей, в частности не учитывается консульский сбор в Грецию, Болгарию и на Кипр.

Помимо этого, в качестве показателя стоимости крымских отелей в исследовании используется только один отель в одном из самых дорогих на крымском побережье городе Ялте, — цитирует пресс-службу Ростуризма RNS .

В ведомстве отметили, что основная масса путешественников, прибывающих в Крым, останавливается не в Ялте, а вдоль южного побережья, где цены на проживание ниже, а также на ещё более дешёвом западном берегу.

Отель, который приводит Aviasales в качестве примера, даже не является средством размещения для пляжного отдыха, поскольку находится в центре города.

При этом Крым становится всё более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Сегодня средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде регионов — 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля, — сказали в ведомстве.

Как ранее писал News.ru, по данным Aviasales, в Крыму минимальный бюджет на двоих составляет 53 356 рублей. В Турции — на 40% меньше, 31 892 рубля. Отдых на Чёрном море в Грузии на двоих обойдётся в 36 798 рублей. Экономно можно съездить в Грецию — за 44 788 рублей в Салоники. В черногорской Будве можно отдохнуть за 45 127 рублей. Поездка на Кипр обойдётся в 47 416 рублей.