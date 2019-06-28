Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной компании и популяризации всероссийской переписи населения в 2020 году.
Начальная стоимость контракта 948,8 млн рублей, сообщается
Согласно тех.заданию, ведомство планирует, что сценаристы КВН или Comedy Club должны будут придумать опровержение основных фобий россиян «в лёгкой и органичной форме».
Юмористический текст должен быть позитивным, с мотивирующими установками об участии во Всероссийской переписи населения 2020 года» и «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг», указано в техзадании.
Скетч должен появиться в телеэфире в сентябре-октябре 2020 года, непосредственно перед стартом переписи, которая пройдет с 1 по 31 октября.
Кроме этого информация о всероссийской переписи населения должна попасть в один из популярных детских мультипликационных сериалов. Исполнителю контракта также придётся «интегрировать темы всероссийской переписи населения в общественно-политическую повестку» через материалы в СМИ и соцсетях, сюжеты на телевидении и радио, а также специально созданные каналы «всероссийской переписи населения» в Youtube и Instagram. Также он будет отвечать за рекламную кампанию, работу медиа-центра, мероприятия для журналистов, и выступления экспертов, информируют «
Ранее в Росстате заявили о планах проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере. Среди готовящихся проектов — изучение статистики цен, туризма, миграции, перепись населения, а к 2020 году будет запущен сбор и анализ микроданных, писал News.ru.