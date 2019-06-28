Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной компании и популяризации всероссийской переписи населения в 2020 году.

Начальная стоимость контракта 948,8 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Согласно тех.заданию, ведомство планирует, что сценаристы КВН или Comedy Club должны будут придумать опровержение основных фобий россиян «в лёгкой и органичной форме».

Юмористический текст должен быть позитивным, с мотивирующими установками об участии во Всероссийской переписи населения 2020 года» и «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг», указано в техзадании.

Скетч должен появиться в телеэфире в сентябре-октябре 2020 года, непосредственно перед стартом переписи, которая пройдет с 1 по 31 октября. 

Кроме этого информация о всероссийской переписи населения должна попасть в один из популярных детских мультипликационных сериалов. Исполнителю контракта также придётся «интегрировать темы всероссийской переписи населения в общественно-политическую повестку» через материалы в СМИ и соцсетях, сюжеты на телевидении и радио, а также специально созданные каналы «всероссийской переписи населения» в Youtube и Instagram. Также он будет отвечать за рекламную кампанию, работу медиа-центра, мероприятия для журналистов, и выступления экспертов, информируют «Открытые медиа». 

Ранее в Росстате заявили о планах проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере. Среди готовящихся проектов — изучение статистики цен, туризма, миграции, перепись населения, а к 2020 году будет запущен сбор и анализ микроданных, писал News.ru.

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