https://static.news.ru/photo/07025530-9a69-11e9-b298-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной компании и популяризации всероссийской переписи населения в 2020 году.

Начальная стоимость контракта 948,8 млн рублей, сообщается на портале госзакупок .

Согласно тех.заданию, ведомство планирует, что сценаристы КВН или Comedy Club должны будут придумать опровержение основных фобий россиян «в лёгкой и органичной форме».

Юмористический текст должен быть позитивным, с мотивирующими установками об участии во Всероссийской переписи населения 2020 года» и «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг», указано в техзадании.

Скетч должен появиться в телеэфире в сентябре-октябре 2020 года, непосредственно перед стартом переписи, которая пройдет с 1 по 31 октября.

Кроме этого информация о всероссийской переписи населения должна попасть в один из популярных детских мультипликационных сериалов. Исполнителю контракта также придётся «интегрировать темы всероссийской переписи населения в общественно-политическую повестку» через материалы в СМИ и соцсетях, сюжеты на телевидении и радио, а также специально созданные каналы «всероссийской переписи населения» в Youtube и Instagram. Также он будет отвечать за рекламную кампанию, работу медиа-центра, мероприятия для журналистов, и выступления экспертов, информируют « Открытые медиа ».

Ранее в Росстате заявили о планах проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере. Среди готовящихся проектов — изучение статистики цен, туризма, миграции, перепись населения, а к 2020 году будет запущен сбор и анализ микроданных, писал News.ru.