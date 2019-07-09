https://static.news.ru/photo/d01a1a54-a22d-11e9-b62d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Социологи Левада-Центра опросили более полутора тысяч россиян в 50 регионах и выяснили, что большинство из них считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел — это обычная практика в МВД, а несправедливое преследование можно прекратить только через суд, прокуратуру или влиятельных знакомых.

Действия полиции по подбрасыванию наркотиков и фальсификации дел против неугодных лиц назвали обычной практикой в сегодняшней России 66% россиян, только 18% верят, что такие случаи носят единичный характер, — сообщили в Левада-Центре.

О задержании журналиста Ивана Голунова слышала почти половина опрошенных (43%), однако большинство (55%) уверены, что эти события не будут иметь серьёзных последствий для МВД. Зато мнения о причинах освобождения Голунова разделились: 32% опрошенных считают, что это произошло из-за отсутствия доказательств его вины, 29% уверены, что на это повлияли акции протеста, а 28% считают, что таким образом в Кремле решили погасить протесты перед прямой линией с президентом.

Как писал News.ru, социологи зафиксировали, что после дела Ивана Голунова российский средний класс стал меньше доверять власти и силовикам. Это выяснилось в ходе исследования центра «Платформа». Исследователи сделали вывод, что участники опроса ассоциируют себя с несправедливо обвинённым Иваном Голуновым, подчёркивая, что им легко почувствовать себя на месте задержанного. Как сообщал ВЦИОМ в ноябре 2018 года, уровень доверия к полицейским снизился на 57%.