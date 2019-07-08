https://static.news.ru/photo/b2b923cc-a18f-11e9-9081-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Социологи зафиксировали, что после дела Ивана Голунова российский средний класс стал меньше доверять власти и силовикам. Это выяснилось в ходе исследования центра «Платформа».

Исследователи сделали вывод, что участники опроса ассоциируют себя с несправедливо обвинённым Иваном Голуновым, подчёркивая, что им легко почувствовать себя на месте задержанного.

Никто не застрахован от того, что какой-то оперуполномоченный решит улучшить себе раскрываемость в районе и обнаружит у тебя в кармане, что-то там достанет, — объяснил свою точку зрения один из респондентов.

Также участники сообщили, что чувствуют себя незащищенными из-за некомпетентной работы законов и применения прав в России, информирует РБК .

Как сообщал ВЦИОМ в ноябре 2018 года, уровень доверия к полицейским снизился на 57%.

Ранее News.ru писал, руководитель антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров был отстранён от должности из-за нарушений в расследовании дела Ивана Голунова для проведения проверки.