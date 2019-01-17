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Россияне назвали любимые клички и породы своих питомцев

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Самые популярные клички для собак в России — Джесси и Боня, а для кошек — Барсик и Муся. Такими оказались результаты опроса, в котором приняли участие несколько тысяч владельцев домашних животных по всей стране.

В первой пятёрке популярности собачьих кличек также находятся Арчи, Джек и Рэкс, а кошачьих — Василий, Семён и Рыжик, следует из результатов исследования, проведённого сервисом Mail.ru Питомцы.

Самой популярной породой собак по итогам 2018 года стал йоркширский терьер, её выбирают 8% россиян. Далее в рейтинге — немецкие овчарки и чихуа-хуа (по 5%), а также лабрадоры-ретриверы и таксы (по 4%).

Среди кошек оказались британские короткошерстные (8%), шотландские вислоухие (5%), мейн-куны (3%), сибирские и персидские (по 2%).

При этом вне пределов списка и на более высокой позиции оказались беспородные представители братьев меньших.

Ранее, как сообщал News.ru, шведские учёные выявили связь между наличием дома кошек и собак и развитием у детей аллергии на шерсть и пыльцу. Выяснилось, что дети, живущие в семьях с домашними животными, от этого недуга страдают реже.


#собаки #рейтинги #кошки
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