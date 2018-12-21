Собаки и кошки снижают риск появления аллергии у детей

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Шведские учёные выявили связь между наличием дома кошек и собак с развитием у детей аллергии на шерсть и пыльцу. Исследование показало, что дети, живущие в семьях с домашними животными, реже страдают от аллергии.

При этом сотрудники Гётеборгского университета отмечают, что чем больше дома питомцев, тем лучше для ребёнка в первый год его жизни. К такому результату учёные пришли, проанализировав данные о 1029 детях в возрасте 7—8 лет и 249 детях 8—9 лет, сообщает журнал Plos ONE.

Исследователи обращали внимание на количество животных, обитавших в доме в течение первого года жизни ребёнка, а также на наличие аллергии и астмы у членов семьи.

Двое детей, в семьях которых было по пять животных, оказались полностью здоровы. Дети с одним животным страдали от заболевания в 35—43% случаев, а ещё больше столкнулись с аллергией 48—49% детей, выросших в доме без собак и кошек.

Учёные предполагают, что контакт с животными в раннем возрасте полезен для иммунной системы и формирует устойчивость к аллергенам.

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